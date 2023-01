Mercato : Bournemouth bloque l’arrivée de Nicolas Jackson après sa visite médicale manquée…

Nicolas Jackson n’ira finalement pas en Angleterre et devrait rester du côté de l’Espagne à la Villarreal. Après avoir passé sa visite médicale ce mercredi, l’ailier droit international sénégalais n’a pas convaincu au vu des résultats des tests physiques et autres.

Une situation inquiétante qui avait nécessité de nouveaux examens dont les résultats n’ont pas été concluants. Pour être plus précis, l’attaquant sénégalais avait été blessé aux ischio-jambiers quelques semaines auparavant. Et, les résultats lors de la visite médicale ont démonté que la lésion était plus sérieuse qu’il n’y parait et que le temps de recouvrement du joueur serait plus long…

Conséquence, une situation fort malencontreuse pour le joueur ( sa valeur marchande et son image) qui avait déjà acté son départ, et pour son club, Villarreal, qui devait se faire un joli pactole avec cette vente de plus de 20 milions d’euros. Retour à la case départ pour l’ancien attaquant du Sports.