Mékhé : comment le Oui l’a remporté…

Dans la commune de Mékhé, l’APR et le Oui ont obtenu un score de 59,78%. Un score flatteur si l’on sait que le Oui allait avoir un score plus large s'il n'y avait pas cette consigne de vote mouride et un incident regrettable survenu et qui concerne un terrain litigieux. Cela a d'ailleurs atterri à la gendarmerie.



Mais cela ne concerne aucunement le responsable de l’Apr Mamadou M’bengue Guèye. Nous y reviendrons d'ailleurs...