Mbour : "Ceux qui ont quitté l’APR n’étaient là que pour les décrets !" : Khalifa Faye tacle les transhumants et appelle à la refondation

Invité de l’émission "Leral" sur les ondes de Mbour FM (96.5), Khalifa Faye, responsable politique de l’APR, griot attitré de l’ancien président Macky Sall et natif de Fatick, n’a pas mâché ses mots. Dans une intervention sans filtre, il a passé en revue l’actualité politique, la situation de son parti, mais aussi l’état du pays sous la gouvernance actuelle.

Le militant de la première heure a dénoncé avec fermeté ce qu’il qualifie de « détention arbitraire » de certaines figures de l’ancien régime, citant notamment Farba Ngom. Pour lui, cette manière de faire sape les principes de justice et de démocratie.

Revenant sur l’avenir de l’Alliance pour la République (APR), Khalifa Faye appelle à un nouvel élan, saluant les récentes initiatives de Macky Sall, notamment la promotion de jeunes cadres. Mais il ne cache pas son amertume face à certains anciens responsables du parti : "Ils ont couru créer des partis dès que le pouvoir a changé. Ces gens-là n’étaient motivés que par les décrets présidentiels. Ceux qui étaient avec Macky par conviction sont toujours là."

Le fondateur du concept "Wathia thia" exhorte les militants restés fidèles à se mobiliser et s’ouvrir à une large coalition, convaincu que l’APR reste un acteur incontournable au vu du marasme généralisé dans tous les secteurs du pays.

Sur le climat politique actuel, Khalifa Faye regrette la baisse de niveau des discours : "Il faut rappeler que gérer un parti et gérer un pays, c’est fondamentalement différent. Le Sénégal mérite mieux que les invectives."

Concernant la transhumance politique, il salue la fermeté des responsables de Pastef : "Ils ont raison de fermer la porte à ceux qui changent de camp à chaque tournant. Il faut instaurer une culture de l’opposition responsable et digne."

Enfin, il a lancé un rappel à l’ordre aux cadres APR de Fatick, accusés d’avoir boycotté les dernières législatives : "C’est Macky Sall qui vous a construits. Ayez la décence de lui rendre l’ascenseur !"

Khalifa Faye, à travers ses propos tranchants, tente ainsi de raviver la flamme de l’APR et d’imposer un discours politique plus responsable dans un paysage où la loyauté et la conviction semblent désormais rares...