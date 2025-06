Manifestation à Thiaroye-sur-Mer : L'ONAS clarifie le projet de dépollution de la Baie de Hann

L'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) a exprimé sa surprise et son regret suite aux manifestations survenues le 23 juin 2025 à Thiaroye-sur-Mer. Des jeunes avaient bloqué la Route Nationale 1, pensant, à tort, que le projet de dépollution de la Baie de Hann incluait la restructuration de leur quartier, selon un communiqué de l'ONAS parvenu à Dakaractu.



L'ONAS précise que la restructuration des quartiers ne fait pas partie du projet de dépollution de la Baie de Hann. L'Office rappelle que des réunions de sensibilisation ont déjà eu lieu avec les autorités locales, les délégués de quartier et les jeunes. Le communiqué souligne que le projet de dépollution a toujours été mené de manière participative et consensuelle avec les bénéficiaires.



Distinction entre les projets et l'état d'avancement

Le communiqué clarifie qu'un autre projet, distinct, nommé "Projet d’assainissement et de restructuration urbaine de Hann et Petit Mbao", a été financé par l’Union Européenne et exécuté depuis 2017 par le Ministère de l’Urbanisme. Ce projet, d'un montant de 12,8 milliards de FCFA, a permis la restructuration de 120 hectares (Hann Bel-Air et Petit Mbao).



Concernant Thiaroye-sur-Mer, l'ONAS indique qu'une restructuration est bien à l'étude. Le recensement et les évaluations foncières sont terminés, et il ne reste plus que la mobilisation du financement nécessaire.



L'ONAS conclut son communiqué en réaffirmant sa volonté de dialogue et son respect strict des procédures pour garantir un cadre de vie amélioré pour tous.