Malgré quelques divergences, les responsables APR de Kaolack se sont rangés derrière Diène Farba Sarr

Les responsables de l'Alliance Pour la République (APR) de Kaolack se sont rencontrés ce week-end pour décider derrière qui ils vont se ranger pour battre campagne pour le référendum. Après quelques divergences au sujet de qui dirigera le groupe, un choix définitif a été porté sur Diène Farba Sarr, le ministre du renouveau urbain.

Interrogée sur ce choix, Aissatou N'diaye, maire de Ndiaffate, après avoir salué cette décision prise, a fustigé le comportement de certains responsables de l'APR dont elle a voulu taire les noms. Pour elle, ces responsables de dernière heure ne peuvent pas semer le désordre dans le département de Kaolack. Pour elle, tous les comités électoraux sont déjà installés et que la région de Kaolack est prête à aller et gagner le référendum.

Elle a appelé les militants et sympathisans de l'APR à aller voter massivement pour le triomphe du "OUI" le 20 mars prochain et tous derrière Diène Farba Sarr.