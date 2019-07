Arrivée des "Lions" à LSS : Les joueurs rejoignent le palais accompagnés par une marée humaine

Après plus de deux heures passées au salon d'honneur de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, les joueurs sont sortis acclamés par une foule de fanatiques drapés aux couleurs nationales. C'est sous une forte escorte que Cheikhou Kouyaté et ses coéquipiers sont passés par une haie d'honneur sous les hourras de la foule.



Visiblement très supris par cet accueil triomphal, les "Lions" ont pu prendre un véritable bain de foule sous les rayons ardents du soleil dakarois, avant de monter dans le bus de la sélection nationale estampillé "Vice Champions d'Afrique. Certains comme Kalidou Koulibaly se sont même prêtés au jeu des autographes, signant quelques maillots de fans venus près du bus réclamer le précieux sceau.



Tout au long de la route, il est aisé de voir l'ampleur de la mobilisation entre les cortèges de motos et les rassemblements spontanés le long de la route nationale.





À préciser que pour l'instant, aucun joueur ne s'est adressé à la presse, qui fait des mains et des pieds pour avoir quelques réactions. Une situation qui résulte sûrement d'une consigne de la part du staff.