MB Fitness Show 2023 (Guediawaye) : Coachs et jeunes sportifs font chauffer la piste en plein air !

Ce sont des dizaines de coaches sportifs sénégalais venus d’un peu partout sur l’étendue du territoire national, qui se sont donné rendez-vous le week-end dernier, au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye. Tous ont répondu à l’appel de leur collègue entraîneur sportif, Mbaye Babacar qui a organisé cette première édition dénommée MB Fitness Show.



Un événement sportif et ludique qui a pour objectif d’une part, de sensibiliser et initier les jeunes à la pratique sportive de masse. Et d’autre part, permettre à ses collègues de venir démontrer à tour de rôle, leurs techniques et méthodes de travail, le tout en plein air !