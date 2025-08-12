MAC de Linguère / Magal 2025 : Un bœuf offert aux détenus pour la célébration

La cérémonie de remise de l’animal s’est tenue ce lundi, en présence du chef de cabinet du président, Khar Ndoffène Diouf, accompagné d’une forte délégation de responsables du parti Pastef de Dahra et de Linguère.



Selon M. Diouf, ce geste s’inscrit dans un élan de solidarité et de partage cher à El Hadji Malick Ndiaye, qui souhaite que chaque détenu puisse vivre le Magal dans la dignité, même en détention.



Le régisseur de la MAC de Linguère a exprimé sa profonde gratitude envers le donateur et son chef de cabinet, saluant un acte de haute portée sociale qui témoigne d’une attention particulière envers les personnes privées de liberté.

