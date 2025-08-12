MAC de Linguère / Magal 2025 : Un bœuf offert aux détenus pour la célébration

À l’occasion du Grand Magal de Touba, les détenus de la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Linguère pourront eux aussi marquer l’événement. Sensible à cette aspiration, le président de l’Assemblée nationale, El Hadji Malick Ndiaye, natif du Djoloff, a offert un gros bœuf à l’établissement pénitentiaire pour permettre aux pensionnaires de célébrer la fête derrière les murs.
La cérémonie de remise de l’animal s’est tenue ce lundi, en présence du chef de cabinet du président, Khar Ndoffène Diouf, accompagné d’une forte délégation de responsables du parti Pastef de Dahra et de Linguère.
Selon M. Diouf, ce geste s’inscrit dans un élan de solidarité et de partage cher à El Hadji Malick Ndiaye, qui souhaite que chaque détenu puisse vivre le Magal dans la dignité, même en détention.
Le régisseur de la MAC de Linguère a exprimé sa profonde gratitude envers le donateur et son chef de cabinet, saluant un acte de haute portée sociale qui témoigne d’une attention particulière envers les personnes privées de liberté.
-
MAGAL 2025 – Mort subite d’une femme de 40 ans à Touba
-
Affaire de démolition de bâtiment à Ziguinchor : dix agents municipaux déférés, une forte mobilisation devant le parquet
-
Tentative de fraude “Sim swap” déjouée à la Sonatel : un entrepreneur arrêté, un complice en fuite
-
Sommet des partis politiques africains : Une délégation de l’APR à Accra
-
Drame à Thiès : La mise en cause déférée au parquet...elle fera face au procureur d'un moment à l'autre