Liga (Villarreal) : Nicolas Jackson buteur puis exclu suite à carton rouge !

L’ancien Messi du Casa Sport est passé pour toutes les émotions ce dimanche lors de l’opposition entre son club, Villarreal, et le Réal Sociedad au cours de la 27ème journée de LaLiga. Lancé dans la partie à la 62e minute, Nicolas Jackson a inscrit le but du break (2-0, 81e) permettant aux siens qui menaient déjà par un but d’écart, d’assurer une précieuse victoire. Il s’agit de son troisième but de la saison en 16 matches joués.

Auparavant, l’attaquant sénégalais avait écopé d’un carton jaune à la 82e minute soit vingt minutes après avoir foulé la pelouse. Emporté par son un excès d’engagement, Nicolas Jackson sera une nouvelle fois sanctionné d’un autre carton jaune huit minutes plus tard (90e) occasionnant son expulsion. Une sanction sans incidence sur le cours de la partie remportée par le sous-marin jaune qui pointe à la 6ème place de la Liga avec 44 points.