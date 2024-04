Le président iranien menace Israël d'une réaction "plus forte" (communiqué)

Le président iranien Ebrahim Raïssi a prévenu dimanche que la réaction de son pays serait "plus forte" en cas de "comportement imprudent" d'Israël, après l'attaque iranienne inédite menée dans la nuit.



"La punition de l'agresseur s'est réalisée", s'est félicité M. Raïssi dans un communiqué, en ajoutant que "si le régime sioniste ou ses partisans" faisaient "preuve d'un comportement imprudent, ils recevraient une réponse décisive et bien plus forte".