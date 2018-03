Le Mouvement "Tekki" doute de la sincérité de certains points de la réforme constitutionnelle

Le mouvement "Tekki" convaincu que le projet de réforme constitutionnelle cache mal des intentions de «bénir» le mariage homosexuel au Sénégal. Dans un message adressé aux citoyens, Mamadou Lamine Diallo et Cie déclarent : «J’attire votre attention sur deux articles du texte soumis au référendum ce 20 mars 2016. L’article 86 alinéa 5 : ‘’le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session’’»

Et de poursuivre : «L’article 25 alinéa 3 : ‘’Tout citoyen est tenu de respecter scrupuleusement la Constitution, les lois et règlements, notamment d’accomplir ses devoirs civiques et de respecter les droits d’autrui ....’’» Pour eux, donc, «la combinaison de ces articles ouvre de fait, la voie à une reconnaissance légale du mariage pour tous au Sénégal. Tous les autres points de la révision 15.18. ou 22 c’est selon, sont pour l’essentiel des leurres pour noyer le gros poisson de la remise en cause ‘’du mariage et de la famille qui constituent la base naturelle et morale de la communauté humaines’’ (article 17 de la constitution de 2001) qu’aucune des 100 propositions de la CNRI ne remettait en cause.»

Ce qui leur fait dire ceci : «On comprend mieux dès lors, la précipitation de Macky Sall et son refus de toute concertation sur son projet de révision. Serait-ce tout l’enjeu caché de la révision constitutionnelle et du référendum de Macky Sall ? VOTONS NON, FAISONS VOTER NON, NON A LA MANIPULATION.»