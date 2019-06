Lamine Gassama : « On a pris conscience des manquements et il faut corriger ça au plus vite »

En marge de l’entrainement de lendemain de match Sénégal-Algérie (0-1), où titulaires et remplaçants se sont entraînés, Lamine Gassama s'est une nouvelle fois exprimé sur cette défaite face aux Fennecs. Le défenseur de Götzepe a reconnu vendredi que leurs prestations ont été au-dessous des attentes mais a promis, avec ses coéquipiers, de redoubler d’efforts pour remporter le match contre le Kenya, lundi prochain. «On a pris conscience des manquements et il faut corriger ça au plus vite», rassure le latéral des Lions…