La liste des 25 de Aliou Cissé pour la CAN, sans Kara Mbodj, avec Saivet et Sidy Sarr

En l'absence de Pape Djibril Diaw le sélectionneur de l'équipe du Sénégal a convoqué Saliou Ciss qui fait son retour en sélection. En plus du joueur de Valenciennes, il a convoqué Henri Saivet et Sidy Sarr.

Kara Mbodj ne figure pas dans cette liste de 23 joueurs. Depuis la Coupe du monde 2018 en Russie, le joueur d’Anderlecht n’a honoré la moindre convocation en Lion.

À l'instar Mamadou Loum Ndiaye, certains joueurs appelés à plusieurs reprises en sélection durant les éliminatoires de la CAN 2019 n'ont pas été retenus par Aliou Cissé pour le voyage en Égypte. Brillant avec Metz cette saison, Habib Diallo ne figure pas sur la liste de Cissé, et ne tient non plus unes place de réservistes. Opa Guetta est l'autre absent de marque, que le coach des Lions a justifié. Son absence s'ajoute à celles du Racine Coly et Cheikh Ndoye (blessé).

Sadio Mané rejoindra l'équipe après la finale de la Ligue des champions, le 1er juin à Madrid.



Voici les 25 retenus pour la CAN :



Gardiens : Édouard Mendy, Alfred Gomis, Abdoulaye Diallo



Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Lamine Gassama, Youssou Sabaly, Salif Sané, Moussa Wagué, Pape Abdou Cissé, Saliou Ciss, Cheikhou Kouyaté



Milieux : Idrissa Gana Guèye, Alfred Ndiaye, Krépin Diatta, Pape Alioune Ndiaye, Sidy Sarr, Henri Saivet



Attaquants : Diao Keïta Baldé, Ismaïla Sarr, Moussa Konaté, Sadio Mané, Mbaye Hamady Niang, Mbaye Diagne, Santy Ngom, Sada Thioub