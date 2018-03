La leçon d'Ousmane Tanor Dieng à la classe politique

DAKARACTU.COM Dans une interview parue dans le dernier numéro de Jeune Afrique, Ousmane Tanor Dieng a annoncé son intention de ne plus briguer la magistrature suprême après 2012, quoiqu'il arrive. Agé de 64 ans, le secrétaire général du Parti socialiste met à l'aise les jeunes loups de cette formation politique auxquels il affirme d'ailleurs penser pour la relève. Khalifa Sall, le maire de Dakar, et Aïssata Tall Sall, son alter ego de Podor, s'y préparent en effet ostensiblement. Et à juste titre.

Mais Tanor a surtout administré une leçon à Abdoulaye Wade et à Moustapha Niasse, plus âgés que lui de 22 ans et 10 ans. Il va sans nul doute donner des idées aux entourages de ces deux dinosaures de la vie politique qui bouillonnent d'impatience d'avoir une chance. La vie politique sénégalaise a besoin d'être dévérouillée et les partis politiques de respiration démocratique. L'alternance générationnelle si chère en théorie à Abdoulaye Wade n'a que trop tardé.