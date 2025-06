L'Union africaine salue l'accord RDC-Rwanda, une "étape importante" pour la paix dans la région

L'Union africaine (UA) a salué samedi la signature de l'accord de paix à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, une étape importante" pour mettre fin au conflit dans l'est de la RDC, qui a fait des milliers de morts.



Présent vendredi lors de la signature de l'accord, le président de la Commission de l'UA Mahamoud Ali Youssouf s'est félicité dans un communiqué "de cette étape importante et a salué tous les efforts visant à faire progresser la paix, la stabilité et la réconciliation dans la région."



M. Youssouf a également souligné "le rôle constructif et de soutien joué par les Etats-Unis et le Qatar pour faciliter le dialogue".



L'accord de paix s'inspire d'une déclaration de principes approuvée en avril entre les deux pays, et prévoit des dispositions sur "le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités" dans l'est de la RDC, après l'offensive menée par le groupe armé M23.



Il a été formellement signé vendredi sous les auspices des Etats-Unis lors d'une cérémonie à Washington, en présence du secrétaire d'Etat américain Marco Rubio et de ses homologues de la RDC et du Rwanda, Thérèse Kayikwamba Wagner et Olivier Nduhungirehe.



Donald Trump a salué "un nouveau chapitre d'espoir".



"Aujourd'hui, la violence et la destruction prennent fin et toute la région entame un nouveau chapitre d'espoir et d'opportunités, d'harmonie, de prospérité et de paix", a déclaré le président américain.



"C'est un jour merveilleux", a-t-il ajouté à propos de cet accord qui doit également déboucher, selon lui, sur l'obtention par les Etats-Unis de droits miniers en RDC.



L'est de la RDC, riche en ressources naturelles et frontalier du Rwanda, est en proie à des violences depuis plus de 30 ans.



L'accord n'aborde pas explicitement les gains de territoire du M23.



Le groupe armé M23, soutenu militairement par le Rwanda selon l'ONU et les Etats-Unis, s'est emparé des grandes villes de Goma en janvier et Bukavu en février au terme d'une offensive éclair faisant des milliers de morts.



De multiples cessez-le-feu ont été conclus et violés depuis la reprise des opérations du M23 dans la région en 2021, et les affrontements avec les forces gouvernementales et alliées ont déplacé des centaines de milliers de personnes et provoqué une vaste crise humanitaire.