« L'Égypte a été deux fois finaliste sur les trois dernières CAN... Ce sera un match très rude et difficile… » (Aliou Cissé)

« Ce serait une erreur de se reposer sur la victoire du Sénégal en finale de Can face à l’Egypte et vouloir les enterrer trop vite » a averti le sélectionneur Aliou Cissé à quelques jours d’aller défier l’Egypte au Caire, le 25 mars, devant son public. « L'Égypte a été deux fois finaliste sur les trois derrière CAN... Ce sera un match très rude et difficile… »

Une façon de dire que les Pharaons, qui étaient présents au mondial 2018, vont vouloir y retourner et donner du fil à retordre aux Lions.