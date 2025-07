Kolda : un réseau de trafic de drogue démantelé, cinq individus arrêtés avec 1 kg de chanvre et des armes blanches

Le Commissariat Central de Kolda a réalisé un important coup de filet dans la lutte contre la criminalité et le trafic de stupéfiants. Le 28 juillet 2025, cinq individus ont été interpellés pour association de malfaiteurs, trafic de chanvre indien et détention illégale d’armes blanches.



Tout est parti d’une mission de sécurisation menée par les éléments de la Brigade de Recherches. Les agents ont surpris deux individus en pleine consommation de chanvre indien. Ces derniers, qui ont tenté d’esquiver les questions des policiers en refusant de donner leur adresse, ont finalement été localisés grâce à un renseignement anonyme.



C’est ainsi que les forces de l’ordre ont investi une maison située au quartier Gadapara, où trois autres personnes ont été trouvées, également en train de fumer de la drogue. L’un d’eux a affirmé qu’il s’agissait simplement de ses amis de passage.



Mais la fouille des lieux a permis de découvrir un véritable arsenal :

• 1 kg de chanvre indien,

• 03 cornets et 02 ficelles supplémentaires,

• Du matériel de conditionnement : papiers, deux paires de ciseaux,

• Deux motos de type Jakarta,

• Deux machettes,

• Et surtout, une somme de 287.500 FCFA, provenant vraisemblablement de la vente de la drogue.



Des malfaiteurs bien installés



Les cinq suspects ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour identifier les fournisseurs et démanteler d’éventuels réseaux plus larges dans la région sud du pays, souvent utilisée comme point de transit vers les pays frontaliers.