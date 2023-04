Keur Ndiaye Lo/Drame de Keur Daouda Sarr : le jeune Maodo M. NDOYE sera inhumé demain au cimetière de Dangou.

La consternation et la tristesse sont les sentiments les mieux partagés à Keur Ndiaye Lo suite au décès du jeune Maodo Malick NDOYE, taximan dans la soirée du 05 au 06 Avril. Le conducteur de moto Jakarta âgé de 27 ans demeurant à Keur Ndiaye Lo a trouvé mort à la suite des tensions qui l'opposaient avec un jeune résidant à Rufisque.



Selon notre source, le natif de Rufisque a presque failli égorgé le jeune Jakartaman qui a reçu un coup de couteau sur son dos. Ce qui lui a coupé une veine, occasionnant une hémorragie interne. Transporté à l'hôpital Youssou Mbargane, Maodo a succombé à ses blessures. ''C'est vers 19h que mon oncle maternel m'a appelé pour informer qu'on a poignardé Maodo. Je ne pouvais pas le croire. Je suis resté plus de 1mn sans savoir quoi faire. Cela m'a choqué, Maodo était plus qu'un frère. On partageait beaucoup de choses ensemble'' a regretté Papa Djibril Sylla grand frère du défunt. Pour avoir le coeur net Djibril qui était à Nord Foire au moment du drame a immédiatement appelé sa sœur. Étreinte par l'émotion elle est revenue sur le scénario. ''Selon elle, Maodo serait intervenu sur un différend entre un de ses amis et son bourreau. C'est là que ce dernier l'a insulté, il a répliqué. Le gars est allé acheter un couteau à la boutique et le surprend pour le poignarder dans son dos'', narre t-il en déplorant l'impunité face à ces actes odieux qui prennent de l'ampleur.



Selon toujours notre source, le meurtrier n'a jusqu'à là pas encore été appréhendé par la gendarmerie. Mais son ami est mis aux arrêts. Le défunt sera inhumé demain au cimetière de Dangou à Rufisque.