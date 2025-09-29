Kaolack: Un homme décède lors d'une cérémonie funèbre

C'est l'émoi et la consternation au quartier Kasnack dans la commune de Kaolack.

En effet, un homme âgé d'une soixantaine d'années, a succombé dès suites d'un malaise, hier dimanche, lors d’une prière mortuaire à la mosquée Diackay Lébou.

La victime a eu un malaise au cours de la cérémonie funèbre et a rendu l’âme peu après son évacuation à l’hôpital...