Kaolack: Un homme décède lors d'une cérémonie funèbre


C'est l'émoi et la consternation au quartier Kasnack dans la commune de Kaolack. 
 
En effet, un homme âgé d'une soixantaine d'années, a succombé dès suites d'un malaise, hier dimanche, lors d’une prière mortuaire à la mosquée Diackay Lébou.
 
La victime a eu un malaise au cours de la cérémonie funèbre et a rendu l’âme peu après son évacuation à l’hôpital...
Lundi 29 Septembre 2025
Fallou Galass Sylla



