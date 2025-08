Kaolack- Un appartement abritant des étrangers attaqué, un coffre-fort emporté, deux blessés graves enregistrés

Minus de machettes et de pistolets, les malfaiteurs ont fait irruption dans l'appartement blessant à coup de machettes deux chinois avant d'emporter par devers eux un coffre-fort et un sac contenant des documents et une somme de 200 mille FCFA.

Les bandits ont très vite commis leur forfait avant de s’évaporer dans la nature en tirant des coups de feu en l’air pour intimider les occupants et les voisins.

Actuellement, les deux victimes gravement blessées sont hospitalisées dans une clinique de la place. Alertés, la gendarmerie s’est rendue sur place où des dégâts matériels ont été constatés. Une enquête est ouverte...