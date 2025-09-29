Kaolack - Inondations à Thioffack : Les habitants interpellent les autorités étatiques

Les habitants de Thioffack (commune de Kaolack) ont investi les rues, ce samedi, pour réclamer des solutions urgentes face aux inondations. En brassards rouges, ils ont exprimé leur mécontentement face au débordement des eaux du bassin de rétention construit dans ce quartier, inondant ainsi leurs domiciles. Aussi, ils réclament des canaux pour l'évacuation des eaux de pluie qui submergent le quartier.

Les habitants de Thioffack qui ne savent plus à quel saint se vouer, menacent de passer à la vitesse supérieure si les autorités compétentes ne réagissent pas dans les meilleurs délais...