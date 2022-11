Kalidou Koulibaly sur la défaite des Lions : « Il ne faut pas pointer du doigt quelqu’un… »

Pas question de se trouver des excuses encore moins de trouver un bouc émissaire pour justifier la défaite des Lions. Car pour le capitaine de la sélection nationale, l’équipe s’est donnée à fond et fait de bonnes choses au-delà de la défaite (2-0) face aux hollandais…« On a fait un bon match, on a été pertinent dans ce qu’on a fait. C’est dommage qu’on ait pris ce but là en fin de match. On avait vraiment les occasions pour marquer avant, mais on a pris ces deux buts, c’est dommage. C’est la loi de la coupe du monde , les matches se jouent sur des détails. Mais on y croit tous ! On sait qu’il y aura deux finales contre le Qatar et l’Équateur … »« Il ne faut pas qu’on commence à chercher des excuses, il faut qu’on continue à travailler et à montrer de bonnes choses… Je pense qu’il ne faut pas pointer du doigt quelqu’un, mais seulement dire qu’on doit faire plus et marquer des buts. On sait qu’on peut le faire, on croit en nous… »