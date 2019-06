Kalidou Koulibaly : « Je confirme, on a perdu sur des détails »

On va mettre ça sur le compte de la déception légitime, après la défaite du Sénégal (1-0) face à l’Algérie, en match comptant pour la deuxième journée des phases de poule à la CAN 2019. Kalidou Koulibaly n’a pas forcément apprécié la manière. De passage dans la zone mixte, le joueur de Naples a également tenté d’expliquer les difficultés défensives et offensives des Lions contre les Fennecs. « On a perdu sur des détails », a-t-il avoué.