Kalidou Koulibaly : « Faire mieux que lors de la dernière CAN et aller le plus loin possible »

En marge de la cérémonie de remise du drapeau national aux Lions, le défenseur Kalidou Koulibaly s’est exprimé sur les ambitions de l’équipe nationale, qui ne se fixe pas de limites, afin de faire mieux qu’en 2017, lors de la dernière CAN.