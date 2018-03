"Jubanti Sénégal" poursuit son "Marathon du Non" (Images)

’Jubanti Sénégal" continue son "Marathon du Non" Ce mercredi, les marathoniens ont investi le marché de Gueule Tapée où ils ont discuté avec les commerçants et les marchands ambulants pour les convaincre à voter "Non". Sur la cinquantaine de personnes interrogées, plus de 40 ont décidé de voter "Non" le 20 mars prochain. La majeure partie de ces "Noniste" sont des jeunes. L’équipe était composée de Marie Louise Diouf Présidente de la Commission des femmes, Rokhaya Ndoye responsable à Keur Massar, Vivi La Karimie, Arame Ba, Khalilou Diagne Responsable de la Communication, Moustapha SECK Président du Mouvement "Nadem" et Seynabou Bane.