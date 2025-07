Journée de l’enfant Africain à Kolda : Plaidoyer pour une planification et budgétisation des droits de l’enfant…

La journée de l’enfant Africain a été célébrée à Kolda ce vendredi 4 juillet en présence des autorités municipales, administratives, des acteurs du secteur et du conseil municipal des enfants.



Il s’agit pour ces derniers de s’orienter sur de nouvelles stratégies pour améliorer la protection des enfants. C’est dans ce cadre que les acteurs ont choisi comme thème « la planification et la budgétisation » par les mairies pour une prise en charge efficace de la protection des enfants. Ainsi, la plaidoirie lue par Kadidiatou Kandé, présidente du conseil municipal des enfants, invite les collectivités territoriales à inscrire une ligne budgétaire dans le cadre de la protection des enfants. Dans cette lancée, la lancinante question de l’état civil a été mise en exergue par les enfants pour y trouver des solutions.

Dans cette dynamique, la journée a été une occasion de rappeler aux autorités administratives les dangers liés aux grossesses et mariages précoces, les violences basées sur le genre, les viols, la déperdition scolaire entre autres. Dans ce contexte, le concept du « new deal » des clubs de jeunes filles leaders demeure un creuset puissant pour la protection des enfants grâce au centre conseil ados. Au cours des débats, les récents évènements douloureux liés aux suicides de jeunes filles à Médina Yoro Foula, à Kossanké (Kolda) ou Vélingara ont été soulevés pour attirer plus sur la protection des enfants.

Adama Diallo, présidente des clubs de jeunes filles leaders, rappelle que « la protection des enfants ne doit plus être un « slogan » mais une réalité. En ce sens, nous devons être acteurs ou actrices de notre propre protection pour une société épanouie sans violence... »

À en croire Mme Danfa, adjointe au maire, « on constate que depuis 2010, notre pays fait des efforts pour l'amélioration des droits des enfants grâce à des lois, des programmes et des budgets pour l'éducation, la santé. À cela, il faut ajouter les handicapés, les albinos encore plus exposés à l'exclusion. » Dans la foulée, elle estime : « nous allons faire des recommandations lors des planification pour introduire une ligne de protection des enfants dans le budget. »

Dans la même lancée, Anne Marie Ndiané SG du réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders du Sénégal estime que « célébrer cette journée en partenariat avec le club des jeunes filles, c’est présenter un plaidoyer fort auprès des autorités pour une prise en charge renforcée de la protection des enfants. »

D’ailleurs, elle avance : « le thème de cette année est très révélateur car portant sur la planification et la budgétisation des droits de l'enfant réalisés depuis 2010. Ainsi, c’est l'occasion d’inviter les autorités locales à la planification et la budgétisation en faveur des droits des enfants… »

Un mémorandum sur le thème a été remis au préfet par Kadidiatou Kandé, présidente du conseil municipal des enfants. À ce titre, elle espère qu’ensemble, ils mettront les enfants au cœur des priorités...