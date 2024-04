Jean Baptiste Tine, MINT entrant: « Nous avons en charge un ministère stratégique qui exige plus d’ouverture vers nos concitoyens »

C’est au sein du ministère de l’intérieur que Mouhamadou Makhtar Cissé a reçu son successeur à qui il passe le témoin ce lundi. C’est le général Jean Baptiste Tine qui prend service. Des témoignages, il n’en manquait pas entre les deux commis de l’Etat. « Nous avons vécu votre passage dans ce ministère et la dernière touche que vous avez apporté dans l’organisation du récent scrutin. Cette élection présidentielle a été organisée avec brio, comme l’ont soutenu les sénégalais » a reconnu le nouveau ministre de l’intérieur.





Jean Baptiste Tine est conscient des enjeux et défis qui l’attendent dans ce département. « C’est un ministère stratégique pour la stabilité de notre pays et pour toute la population. Les objectifs de notre action doivent rejoindre l’efficacité économique et le développement social visés par l’autorité politique. Le contexte sécuritaire dans la sous-région nous interpelle tous. Il exige cependant que notre action soit orientée dans l’implication des concitoyens » indique le chargé de la sécurité intérieure.