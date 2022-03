« Je suis mal placé pour parler de Wally Seck… » (Sidy Diop)

Interpellé par Dakaractu sur le cas de Wally Seck et son supposé second mariage en catimini avec la miss Sénégal 2016, Ndèye Astou Sall, l’artiste chanteur Sidy Diop a tenu des propos plus que transparents concernant le jeune faramarène.

« Je suis très mal placé pour parler de Wally Seck », a-t-il dit mot pour mot. Sans langue de bois, il a quand même déploré les agissements de certaines personnes qui ne ratent pas une occasion pour faire ou dire du mal des artistes. Néanmoins, il a gardé une certaine réserve par rapport à ce dossier qui est encore entre les mains de la justice...