Injures non-publiques : Don Diégo de la 2stv condamné à 6 mois de prison assortis de sursis

Injures non-publiques, violence et voie de fait, le célèbre animateur Don Diégo de la 2stv, de son vrai nom Doudou Ndoye, a été attrait devant la barre du tribunal d'instance de Dakar ce vendredi 11 novembre 2022 par deux de ses collègues, et condamné à 6 mois de prison ferme.















Sur les faits, Doudou Ndoye alias Don Diégo, qui a connu un retard de salaire au niveau de la 2stv, alors que ses autres collègues étaient déjà passés à la caisse, a essayé en vain de contacter le comptable de la 2stv, Malick Touré.











Par la suite, il a appelé son autre collègue Aïssatou Diouf au téléphone pour lui dire qu'il a essayé de joindre Malick sans succès, le traitant au passage de bâtard. Des propos que la dame Aïssatou est allée rapporter à Malick Touré.











Malick Touré, le comptable de la 2stv revient sur les faits. "C'est moi qui avais l'habitude de le payer depuis le décès de mon collaborateur Théophile. Il est payé en espèces. Mais à l'approche du Magal de Touba, nous avons tardé à payer. C'est ainsi qu'il m'a harcelé au téléphone et je lui ai fait savoir que nous étions confrontés à des difficultés, mais il n'a pas voulu entendre raison. Il m'a accusé de vol moi et ma collègue. Ce que je ne pouvais pas admettre..."







Selon Aïssatou Diouf, le prévenu a envoyé des messages à Malick en le menaçant de divulguer des secrets. Mieux, il m'a accusé d'être une femme adultérine.







Lors de sa plaidoirie, Me Aïssatou Ba, avocate de la partie civile invite le tribunal à entrer en voie de condamnation, car les injures sont constantes.







Pour sa part, Me Amadou Aly Kane souligne qu'il y a eu une intention délibérée de nuire et le mobile repose sur la colère. Invité à faire son réquisitoire, la déléguée du procureur a requis une application de la loi.







Quant à la défense assurée par Me Bamba Cissé, Me Khadim Kébé et Me Michel Ndong, ils ont demandé la clémence du tribunal.







Finalement, le juge après en avoir délibéré conformément à la loi, a déclaré Don Diégo coupable et l'a condamné à une peine de6 mois de prison assortie de sursis.