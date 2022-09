Infos mercato : Les derniers rebondissements dans les dossiers des Lions… Bamba Dieng vers Leeds, Iso bloqué à Watford…

Si la Turquie joue les prolongations jusqu’au 8 septembre, alors que le marché Belge sera ouvert jusqu’au 6 septembre, les sénégalais pour la plupart ont encore quelques petites heures pour se trouver un nouveau club, c’est le cas du Parisien Abdou Diallo, d’Ismaïla Sarr ou encore de l’attaquant de l’OM, Bamba Dieng dont les transferts ne sont pas encore bouclés…



Un dernier challenge pour le serial buteur Papiss Cissé….



Le vétéran Papiss Demba Cissé (37 ans) s’est engagé avec Amiens pour une saison et un montant de 250.000 euros déboursé par Amiens. Agent libre depuis la fin de son bail avec le Rizespor (Turquie), Papiss revient en France après des passages en Angleterre, Allemagne et en Chine...



Le comeback inattendu d’Alfred Ndiaye en Espagne…

Alfred Ndiaye (32 ans) revient sous les feux de la rampe avec Malaga qu’il a rejoint dans les derniers instants de ce mercato, en Liga Espagnol. Après un passage de près de trois saisons en Arabie Saoudite (Al Shabab entre 2019 et 2022), le géant sénégalais revient en Espagne lui qui a déjà porté les couleurs de Villarreal et du Bétis Séville.



Bamba Dieng très proche de Leeds et de la Premier League…



Les dernières heures du mercato sont très agitées pour Bamba Dieng (22 ans). Alors que le FC Lorient et l'Olympique de Marseille étaient proches d'un accord, Leeds United est entré en concurrence avec une offre plus conséquente d’environ 10 millions d’euros selon Sky Sports News qui a confirmé l’information ce jeudi.



Abdou Diallo à Leipzig, une visite médicale annoncée ce jeudi, à quelques heures de la fin du mercato…



Abdou Diallo (26 ans) intéresse sérieusement le RB Leipzig qui s'active pour faire venir le défenseur sénégalais avant la clôture du marché des transferts. Selon les dernières informations, un prêt avec option d'achat fixée à 25 millions d’euros serait presque acté par les deux clubs. L’ancien défenseur du Borussia Dortmund est attendu en Allemagne ce jeudi pour passer sa visite médicale…



Iso bloqué par Watford malgré l’insistance de Crystal Palace…

D’après les informations de The Telegraph,

Watford a refusé les mouvements tardifs de ces attaquants vedettes Ismaïla Sarr et Joao Pedro et insiste sur le fait qu'aucun d’entre eux ne sera vendu le jour de la date limite.

Newcastle United et Everton se sont renseignés sur Pedro tandis que Watford a également reçu l'intérêt de Crystal Palace pour Sarr. Tous les trois ont été repoussés. Ce qui condamne probablement l’ailier droit sénégalais à a passer une nouvelle saison en Championship avec les Hornets…

Gana Guèye, Moustapha Name, Abdoulaye Seck… Ces dossiers déjà ficelés…

Idrissa Gana Guèye a vu sa situation se décanter ce mercredi après sa visite médicale passée sans encombre dans le cadre de son retour avec Everton pour les deux prochaines saisons (plus une année en option.)

Pour sa part, Abdoulaye Seck (30 ans) est arrivé au

Maccabi Haïfa ce jeudi matin. Le défenseur international sénégalais va quitter le Royal Antwerp pour la formation israélienne qu’il a rejointe pour deux ans.



Un bon choix pour le champion d’Afrique, qui prendra part à la Ligue des Champions puisque le Maccabi Haïfa sera dans le groupe H en compagnie du PSG, Juventus et Benfica.

Par ailleurs, dans ce mercato à rebondissement, Moustapha Name (27 ans), s'est officiellement engagé ce mercredi pour le Paphos FC, à Chypre.

Avec une indemnité de transfert estimée à 1,5 M€, Name se lance dans une aventure assez risquée en terre chypriote…