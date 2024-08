Immigration clandestine : 17 corps sans vie dont 2 sénégalais échouent sur une plage au Maroc

Les conséquences de l'émigration irrégulière se font sentir dans plusieurs pays en Afrique subsaharienne. Les jeunes continuent de perdre la vie en mer. Selon des médias locaux marocains, deux embarcations avaient été portées disparues avant que 17 corps sans vie dont 3 femmes échouent à la plage de Gulmin.



«Pour le moment 2 Sénégalais ont été formellement identifiés. Leurs dépouilles sont actuellement à la morgue du centre de santé de Bouizakame situé à 1100 km au nord de Dakhla, informe Liberation. Les vérifications continuent », a fait savoir Babou Sene. «Il s'agit de deux zodiaques qui ont chaviré le 17 août au large de Tarfaya. Les corps ont été rejetés par la mer plus au nord à Guelmim. Des dizaines de disparus ont été dénombrés . Malheureusement, les capitaines des embarcations étaient tous Sénégalais et les trafiquants de migrants les font venir directement du Sénégal notamment des lles du Saloum.







Les capitaines de ces embarcations ont été arrêtés, selon Libération. Depuis le début du mois, 8 capitaines, tous des Sénégalais ont été arrêtes. Il convient de noter qu'aucun Marocain n'ose conduire un zodiaque en raison des peines de prisons dissuasives qui sont infligées » a fait savoir le consul général du Sénégal à Dakhla avant de faire un état des lieux. «La situation se décante petit à petit. Nous avons pu rapatrier par voie aérienne 09 Sénégalais le 30 juillet et 40, le 06 août. 53 seront rapatriés par voie aérienne le 28 août. A cette date, il restera encore près de 300 compatriotes dans les centres d'accueil de Bir-Gandouz et d'Argoub situés respectivement à 300 km et 100 km au sud de Dakhla. Nous faisons de notre mieux pour porter aide et assistance aux compatriotes qui vivent dans des conditions difficiles», a-t-il ajouté.