Guerre Israël-Iran: fuyant la guerre en Ukraine, 5 membres d'une famille rattrapés par la mort dans des frappes en Israël

Cinq membres d'une famille ukrainienne, ayant fui la guerre dans leur pays, ont tragiquement trouvé la mort lors de frappes iraniennes survenues le 15 juin à Bat Yam, une ville résidentielle d'Israël. Le New York Times rapporte ce jeudi 26 juin que l'attaque sur ce quartier résidentiel a fait huit victimes au total.



Un refuge devenu tombeau

La famille avait choisi Israël comme refuge pour échapper aux hostilités en Ukraine, mais a été rattrapée par la mort dans des circonstances déchirantes. Parmi les victimes figurent Mariia Pieshkurova, sa mère, sa fille Anastasia, âgée de 7 ans et atteinte d’un cancer, ainsi que deux de ses neveux. Ils ont tous été tués lorsque la frappe a touché leur immeuble, situé dans le district de Tel Aviv.



Alors que le décès des trois enfants et de leur grand-mère avait été annoncé dès le dimanche 15 juin par la municipalité de Kiev, la mort de Mariia Pieshkurova n’a été confirmée par les autorités israéliennes que le jeudi 19 juin.



"Je pensais vraiment qu'ils seraient en sécurité"

Le drame a suscité une immense vague d'indignation et de tristesse en Ukraine, comme l'a rapporté International. L'ex-conjoint de Mariia Pieshkurova et père d’Anastasia, actuellement engagé dans l’armée ukrainienne, a exprimé son désarroi dans les colonnes du New York Times : "Je pensais vraiment qu’ils seraient en sécurité (...). Je n’aurais jamais cru qu’ils iraient en Israël pour fuir la guerre et qu’ils la trouveraient là-bas. Je n’arrive toujours pas à y croire."



Un parcours marqué par la guerre et la maladie

Avant l’invasion russe, la famille résidait à Odessa. En décembre 2022, l'intensification des bombardements en Ukraine, combinée au diagnostic de leucémie d'Anastasia, a contraint la famille à déménager en Israël. En mai dernier, deux neveux de Mariia Pieshkurova, âgés respectivement de 10 et 14 ans, les avaient rejoints. "À cause des bombardements, mes enfants pleuraient et j’ai décidé de les laisser partir," a confié la sœur de Mariia au New York Times.



Selon l’ambassade d’Ukraine en Israël, environ 20 000 Ukrainiens ont trouvé refuge dans l’État hébreu depuis le début de l’invasion russe, cherchant la paix loin des combats. Un espoir malheureusement brisé pour cette famille.