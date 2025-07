Gestion économique et sociale du Sénégal : l’APR déchire le Plan de redressement et appelle à la vigilance

Lors de sa réunion de ce jeudi, le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance pour la République (APR) a fermement critiqué la gestion économique et sociale du Sénégal, déclarant que le gouvernement "s’enfonce dans l’immobilisme et l’agitation stérile". Cette réaction fait suite à la présentation d'un nouveau plan par l'exécutif.



Un manque de vision et de cohérence

L’APR dénonce ce nouveau plan, estimant que le gouvernement "persiste dans les fausses solutions aux faux problèmes". Selon le parti, le régime, qui a en seize mois annoncé tour à tour le "Projet chimérique et invisible", le programme "Diomaye Président", la "Vision 2050", la "Stratégie nationale de Développement" et la "Déclaration de politique générale", fait preuve d'une "absence de cap et d'un grave déficit de vision du développement".



Le Secrétariat Exécutif National de l’APR a souligné un "manque de cohérence et une difficulté à articuler un horizon clair et cohérent".



Appel à la vigilance

Face à ce nouveau Plan de redressement, le SEN de l’APR appelle les travailleurs, les partenaires sociaux, le secteur privé et l’ensemble des populations à la vigilance.