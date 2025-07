Gestion du DG de l’APROSI : Guy Marius Sagna adresse une question écrite au gouvernement

L’honorable député Guy Marius Sagna a adressé une question écrite au gouvernement du Sénégal. L’objet porte sur la gestion du Directeur Général de l’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels (APROSI).



« Monsieur le ministre, est-il vrai que malgré un endettement massif et une agence en grande difficulté, le DG de l’APROSI a loué une voiture à plus de 4,7 millions de francs CFA par mois depuis 10 mois ?



Le DG de l’APROSI s’est-il approprié 500 litres de carburant auxquels il n’avait pas droit car recevant une indemnité qui couvre le carburant et le téléphone ?



Est-il vrai qu’en 10 mois le DG de l’APROSI a voyagé au moins neuf (9) fois, et à chaque fois pour tous les voyages ou presque, il est passé par Paris et, après sa mission, il est repassé par Paris avant de rentrer sur Dakar ? », s’est-il interrogé.