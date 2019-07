Gana Guèye : « Satisfait de la victoire, maintenant il faut se concentrer sur la suite »

Gana Guèye avait une petite pensée pour le peuple sénégalais et les fans après la victoire des Lions face au Kenya (3-0), synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la CAN 2019. « On est satisfait de la victoire, maintenant il faut se concentrer sur la suite », a déclaré le joueur d’Everton en zone mixte.