Gambie : Tapha Tine prend dans ses bras Modou Lô qui signe une grosse arrivée !

L’image est belle et la scène assez inédite. Le détenteur de la couronne royale, le lutteur Modou Lô affichant publiquement sa proximité avec un de ses collègues. Pourtant, c’est bel et bien arrivé ce samedi, au Pencha Mi de Gambie où se déroulait un dîner gala et une sorte de Face to Face entre Eumeu Sène, Tapha Tine, Modou Lo et Ama Baldé. Le géant du Baol et Xaragne se sont chaleureusement salués avec longue accolade. Un fait à mettre sous le compte du promoteur Baye Ndiaye de Albourakh Events qui a réuni ce beau monde.