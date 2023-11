Football/ Kaolack: Cheikh Ndiaye dégage une enveloppe de 3 millions de Fcfa au profit des zones et de l'Odcav et invite les maires à accompagner les ASC...

Le coordinateur de la direction générale de la Comptabilité Publique et du Trésor a dégagé une enveloppe de 3 millions de Fcfa pour accompagner les 13 zones du département et l'Odcav de Kaolack.



Cet appui entre dans le cadre de la mise en place il y a quelques années, de l'inter-zonale visant à fédérer les activités sportives des zones du département de Kaolack.



Selon le responsable politique de la commune de Ndoffane, M. Cheikh Ndiaye, les zones avaient du mal à trouver des parrains pour organiser leurs finales. C'est ainsi que l'inter-zonale a été portée sur les fonds baptismaux en vue de regrouper les finalistes de toutes les zones du département de Kaolack. Ainsi, Ndoffane devenait chaque année le centre du sport et de la culture.



Le spécialiste de la décentralisation a aussi invité les maires à mettre à la disposition des Asc les fonds( fonds de dotation) dégagés par l'État afin que ces dernières puissent bénéficier de cet appui qui leur est dédié.



Pour les parrainages, " nous avons un objectif de plus de 5.000 parrains...", a-t-il conclu.