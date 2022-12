Finale Mondial 2022 : Grâce à un triplé de Kylian Mbappé, la France revient à 3-3 contre l’Argentine !

Penalty pour la France et c’est Kyllian Mbappé qui s’est chargé d’inscrire son deuxième penalty dans cette finale.



Un triplé historique pour Mbappé qui rentre dans le cercle fermé qui signé un triplé en finale de coupe du monde en plus d’avoir marqué lors de deux finales (2018 et 2022.)



La France et l’Argentine se dirigent vers les tirs au but (3-3)