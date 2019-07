Finale CAN 2019 : Ambiance exceptionnelle à Dakar, les rues « Habillées » aux couleurs nationales

Une finale ça se joue et ça se gagne certes, mais c'est également une fête nationale. 17 ans après celle de la CAN 2002, les Sénégalais vivent à nouveau dans l'effervescence d'une veille finale de coupe d'Afrique. Dans cet enchantement collectif, les supporters sénégalais ont sorti pinceaux, drapeaux et autres accessoires pour "habiller" Dakar aux couleurs nationales... Tous les moyens sont bons pour ramener le trophée tant attendu, face à l'Algérie qui, depuis 1990 rêve d'une deuxième CAN.