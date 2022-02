Fédé de foot : Une réunion du Comité exécutif qui s'annonce tendue.

Alors que les primes accordées aux Lions et aux membres de l’encadrement par le Chef de l’État sont au centre d’une vive polémique, Me Augustin Senghor a convoqué cet après-midi une réunion du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Une réunion du Comex qui s'annonce tendue, au vu notamment du contexte actuel. En effet, le recadrage du président de la FSF, au cours de l’émission Grand Jury sur la Radio futurs médias n’a pas été du goût de certains.



Et même si le président de la Fédé de foot n'est pas sourd aux critiques, dans son entourage on s'agace du fait des « attaques de toutes sortes subies même dans un contexte de sacre ».



Après le sacre à la CAN Cameroun 2021, les joueurs et la délégation sénégalaise se sont partagés la rondelette somme de 2,6 milliards F CFA, à raison de 50 millions F CFA par personne. Certains dénoncent « le partage qui s’est fait selon la tête du client, sans critère aucun ».



« Le président de la Fsf Augustin Senghor, son 1er vice-président Djibril Wade, le 2e vice-président Abdoulaye Sow, le 4e vice-président Amadou Kane et le 6e vice-président Cheikh Seck ont tous reçu des primes spéciales. Par contre, Adama Ndour 3e vice-président et Kosso Diané 5e vice-président ont été royalement ignorés », selon le quotidien sportif Record.