Exploit : Après avoir brandi le drapeau sénégalais au sommet du Kilimandjaro, l’alpiniste Zakaria Lamrani, hisse les couleurs nationales sur le Mont Elbrouz (Russie)

Un long périple raconté en exclusivité à Dakaractu, avec comme motivation principale la passion pour l’alpinisme. Mais aussi, pour un besoin d’accomplissement personnel et un message de reconnaissance ainsi envoyé envers son pays d’adoption : le Sénégal. « De l'humanité que les sénégalais m'ont toujours témoigné est née ma gratitude envers mon deuxième chez moi : Le Sénégal. C’était une façon pour moi de rendre hommage à mon pays d'accueil une deuxième fois », ajoute-t-il.

À la base, l’alpiniste de faire comprendre que cette passion, il l’a héritée de son père. Il s’explique … « L'idée de l'escalade, en fait, ce n'est pas une idée. C'est un projet. Depuis mon jeune âge, j'avais un rapport sacré avec l'environnement et surtout avec la montagne. La culture de l'espace et de l'environnement étaient ancrées dans mon quotidien. J'étais passionné par la montagne et je ne ratais aucune occasion d'ascension durant les vacances scolaires. Ma mère enseigne la géologie, mon père a escaladé la plus haute montagne de son village à l’âge de 11 ans… On parle de 1500 m. Cette année, le 01 Septembre 2022, mon neveu Sami (4 ans) est devenu le plus jeune alpiniste au monde. Il a gravi la plus haute montagne du Maroc et du nord d’Afrique : Mont Toubkal culminant à 4.167 mètres, seulement 643 mètres de moins que le Mont Blanc. »

D’après le docteur Zakaria, concernant ce projet lié à l’alpinisme, tout a démarré dans son pays d’adoption, précisément à Dakar : « Arrivé au Sénégal, l'idée de gravir le plus haut sommet du continent africain a fait surface et puis pourquoi ne pas suivre les pas du plus grand alpiniste de l’histoire Reinhold Messner en escaladant les sept plus hautes montagnes... Ma famille, mes amis alpinistes m'ont encouragé à franchir le pas… Vous savez, Le Sénégal, est le pays de la Téranga, qui m'a accueilli à bras ouverts. Le Sénégal est mon autre chez moi, qui m'a adopté à tous les niveaux… Durant toute l’année je me préparais en prenant des bains de glace, rester à jeun et courir de longue distance. J’ai escaladé neuf montagnes au Maroc plus de 4. 000 m en 3 jours.»

Revenant sur comment il jongle entre sa vie de médecine engagée auprès des patients et sa passion de montagnard, le Dr Zakaria poursuit : « Il faut comprendre qu’on ne choisit pas la montagne juste comme ça, il y’a des fenêtres météorologiques c’est à dire une période durant laquelle on doit escalader les montagnes. Étant médecin, je consacre toute ma vie aux malades et il n’y a que mon congé ou je peux gravir des montagnes, généralement au mois d'Août. Donc il n’y a dans mon projet que trois montagnes que je peux escalader durant cette période : Mont Kilimandjaro toit d’Afrique, Mont Elbrus toit d’Europe, Pyramid de Carstenz toit d’Océanie, cette dernière étant fermée il y’a 3 ans par le gouvernement de la Papouasie Nouvelle-Guinée. Je devais me préparer pour le Mont Elbrouz durant la saison hivernale. »



« Une baisse de la pression atmosphérique en altitude peut engendrer une hypoxie et le fameux mal aigu de montagne (MAM), faute d'acclimatation et d'une ascension progressive. Le froid en association avec le vent peut engendrer une hypothermie. Le rayonnement solaire accru par l'altitude et le pouvoir réfléchissant de la neige peut provoquer l'ophtalmie des neiges. Sans parler de la possibilité des tendinites, entorses, fractures, des déchirures musculaires, des poulies digitales, hypoglycémie… Il faut donc faire preuve de bon sens, de savoir-faire, de patience et être à l'écoute de la montagne pour limiter les risques inhérents à l'altitude. Donc physiquement il faut être un bon sportif, mentalement faut avoir un mindset en béton. »

D’après le Dr Zakaria, « Le secret réside dans l’acclimatation c’est à dire réaliser des rotations autour de la montagne (hike high sleep low, c’est à dire monter en haut revenir dormir en bas) pour laisser nos organes s’adapter au manque d’oxygène… Normalement les gens le font en une semaine ou plus, dans les conditions les plus extrêmes je l’ai gravi en quatre jours. Il faut savoir que le dernier jour ça nous a pris 23h37 min pour monter et redescendre. »

Loin d’avoir fait le tour s’agissant de ses différents challenges, il dévoile sa prochaine feuille de route… « Il me reste cinq montagnes prenant comme référence Reinhold Messner dans le monde d’alpinisme, je suis en quête des sept sommets du monde, c’est à dire escalader les sept plus hautes montagnes des sept continents : Mont Kilimandjaro 5.895m toit d’Afrique, Mont Elbrus 5.642m, le colossal neigeux qui dépasse largement le Mont Blanc 4.810m faisant de lui le plus haut sommet d’Europe, le Mont Aconcagua 6.961m toit de l’Amérique du Sud, Mont Denali 6.190m toit d’Amérique du Nord (Alaska), Mont Vinson 4.892m toit d’Antarctique, la Pyramide de Carstenz 4.884m toit d’Océanie Et enfin le Mont Everest 8.849m toit d’Asie et du Monde que j’envisage escalader prochainement et y hisser les deux drapeaux frères du Maroc et du Sénégal », conclut-il.