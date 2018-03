Exclusif ! M23: le début de l'implosion

DAKARACTU.COM Apparemment le Mouvement des forces vives du 23 juin (M23) nage en pleine euphorie militante, ragaillardi par des victoires symboliques et des manifestations unitaires réussies. S’il affiche une unité parfaite, ses composantes ne sont toutefois d’accord sur rien, ni sur la méthode du combat à mener, ni sur la candidature de Wade, encore moins sur le boycott envisagé de la présidentielle. Dans cet espace politique hétéroclite, à l’intérieur duquel tout le monde se sourit et sauve les apparences, les politiciens multiplient les calculs et les crocs-en-jambes inhérents à cette période pré-électorale. Les « y’en a marristes », intrus les plus illustres dans le groupe, ne partagent pas toujours les objectifs des hommes politiques et sont sur le point de donner une orientation plus adaptée au combat.

Les signes de malaise au sein du M23 sont nombreux. Pas plus tard que dans la nuit du 30 au 31 janvier, un des responsables du Parti socialiste (PS) a appelé certaines rédactions pour leur souffler en substance ceci : « Macky Sall a envoyé à Touba son émissaire Alioune Badara Cissé pour qu’il aille dire à Serigne Bass Abdou Khadre, qu’en bon talibé mouride, respectueux du ndigueul de son khalife, il ne contestera plus désormais la décision du Conseil constitutionnel, comme conseillé dans le communiqué de Serigne Sidy Makhtar Mbacké ». Sans doute averti, un des proches du leader de l’Alliance pour la République (APR) a fait le même tour pour expliquer que Macky n’a jamais envoyé qui que ce soit à Touba, et que ces rumeurs sont infondées, d’autant qu’elles laissaient croire que Macky n’assisterait pas à la grande manifestation de mardi. Cette allégation, affirmait l’envoyé de Macky Sall, sera de toute manière démentie par les faits.

On le voit bien, l’unité nécessaire dans le combat contre Wade s’effrite peu à peu et les divergences éclateront au grand jour lorsque l’aile la plus radicale du M23 mettra sa menace à exécution de boycotter l’élection présidentielle au cas où le chef de l’Etat y participe. Il y a au moins deux candidats et non des moindres qui, en privé, jurent sur tous leurs grands dieux qu’ils ne boycotteront la présidentielle pour rien au monde. Devinez lesquels…