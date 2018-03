Equité et transparence

Même l'administration doit être auditée.Le principe de neutralité et de transparence est chaque jour bafouée et des fonctionnaires encagoulés obéissent au doigt et à l'oeil des dirigeants.On parle de direction Générale du cadastre mais il faut plutôt parler de direction du Cadastre qui elle même fait partie de la [Direction Générale des impôts et domaines ]uqui comprend cinq directions: la Direction de l'administration et du personnel,DAPE,la Direction des impôts DI, la Direction des enquêtes et vérification fiscales DVEF,la Direction de la legislation et des études,dle,la Direction du Recouvrement et la Direction du Cadastre qui fait l'objet du rapport de la Centif;

la dgid est donc un vaste ensemble piloté par un DG qui en est l'animateur et le principal responsable?

cette entité est certes malade de son management qui est aux antipodes de l'équité et de la justice

il est dirigé par un membre encagoulé de la génération du concret qui fait ce qu'il veut et ne respecte aucune règle du point de vue des mérites des agents.une absence de plan de carrières dénoncées par tous les agents.

de même les comptes débiteurs atteignent des milliards et sont recouvrés de manière selective du fait du pouvoir d'arbitrage dont abuse le DG,Des soupçons de corruption ou de pots de vin pèsent sur certains dossiers qui sont bloqués par le DG sous pretexte d'arbitrage pendant de nombreuses années au même moment de menus fretins sont traqués par voie d'huissier tous les jours::::::::::::::::A SUIVRE

Nous pensons que la fonction de Directeur Général des impôts et domaines (DGID) est incompatible avec toute activité politique c-a-d toute posture partisane.

Pour la simple raison que lorsque la politique fondée sur tout en l’espèce pour des ambitions personnelles entre par la porte, le droit fiscal qui garantit l’équité sort par la fenêtre.

Comment un DG qui est un membre encagoulé de la Génération du concret peut il garantir l’équité fiscale entre les citoyens mais surtout parmi les acteurs économiques ?

Quelle fut ces quatre dernières années la situation fiscale de sociétés réputées proches du régime