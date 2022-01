Équipe nationale : Ismaïla Sarr attendu au Cameroun ce mardi...

Ismaïla Sarr va retrouver ses coéquipiers ce mardi, au Cameroun pour les besoins de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Une bonne nouvelle pour la sélection nationale du Sénégal qui va récupérer un maillon fort de son effectif.



Après avoir brièvement rejoint la tanière au Tagidor, hôtel de Bangou, le jeune attaquant s'était rendu à Barcelone pour y poursuivre sa convalescence sous la supervision de son médecin et sur autorisation de la fédération sénégalaise de football (FSF).



Blessé bien avant le démarrage de la CAN, Iso a subi une assez longue séance de rééducation pour pouvoir revenir à temps et enfin prendre part à la Coupe d'Afrique de football avec les Lions. Toutefois, l'ailier droit devrait manquer la rencontre de huitième de finale entre le Sénégal et le Cap-Vert, ce mardi à 16h00 temps universel.



En cas de qualification en quart de finale, on devrait pouvoir compter sur sa pointe de vitesse, dans le couloir droit...