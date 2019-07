Equipe nationale : Diomansy Kamara a rendu visite aux Lions

C'est une visite inattendue. Alors qu'ils débutaient une séance plutôt légère, les Lions ont reçu jeudi la visite de Diomansy Kamara. L'ancien attaquant international, présent en Egypte comme consultant pour la chaîne Canal+, est resté plus d’une demi- avec Aliou Cissé et ses joueurs.







Son passage en pleine séance d’entraînement a marqué Pape Alioune Ndiaye. « C'est un grand plaisir de le recevoir aujourd'hui. Cela nous a fait énormément plaisir. On a échangé et il nous a encouragé à progresser. Ça ne fait que nous motiver davantage », a confié PAN.



Et le milieu de Galatassaray n’était pas le seul joueur satisfait de voir débarquer l’ex-international sénégalais. C’est un homme respecté. L’ex-joueur de Fulham reste un ancien footballeur respecté et écouté par la jeune génération des Lions.