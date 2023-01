Équipe nationale : Ces Lions qui risquent de s’éloigner de la tanière après le mercato…

Alfred Gomis, « Como » les jeunes talents bousculent l’expérimenté gardien des Lions…

Depuis le 14 novembre 2017, lors de la campagne de qualification du mondial 2018, Alfred Amigo Gomis (29 ans, 14 sélections) est dans la tanière au sein de laquelle il a rendu de fiers services, notamment lors de la CAN 2019 où il avait porté les Lions en finale. La doublure d’Édouard Mendy reste toujours un bon soldat, droit dans ses gants et toujours présent quand Aliou Cissé fait appel à lui.



Un état d’esprit impeccable qui lui a valu des convocations quasi systématiques en sélection nationale A, plus précisément lors de la dernière coupe du monde Qatar 2023.



Affaibli, par une position de 4ème gardien de but dans son club, à Rennes, Gomis avait malgré tout la confiance d’El Tactico. Mais son exil en Italie, à Como, dans la deuxième division (Serie B), risque cette fois-ci de lui coûter sa place dans la tanière. Au moment où Mory Diaw, récemment convoqué par Aliou Cissé, éclabousse de son talent la Ligue 1, avec son club Clermont, Gomis tente relancer sa carrière en Italie.



Au moment où Seny Dieng (QPR) qui a fini de se positionner comme le naturel numéro 2 des Lions, (voire le numéro 1 au vu de la méforme et de la blessure de Mendy), brille en Championship, Alfred perd pied. Il est talonné de près par les jeunes lionceaux dont l’imposant Pape Mamadou Sy le gardien de la sélection locale actuellement au Chan 2023…



Tout ça pour dire que malgré son prêt à Como, Alfred Gomis, n’est pas sorti de l’auberge… Aliou Cissé qui s’est parfois laissé « attendrir » en tendant la perche à certains exilés à l’image de Moustapha Name (Paphos FC, en chypre), a intérêt à revoir ses standards pour relancer la machine de guerre en mars, pour les éliminatoires de la CAN 2024…



Famara Diédhiou sur une « Grenade » qui peut exploser à tout moment…



Somme toute, ce mercato a été assez moyen côté joueurs sénégalais. Ces derniers n’ont pas été forcément sollicités par les grosses écuries mis à part l’attaquant de Villarreal, Nicolas Jackson qui a failli signer pour 25 millions d’euros avant d’être recalé par Bournemouth à cause d’une visite médicale peu convaincante. Pendant ce temps, Famara Diédhiou se laisse aller à une aventure en Espagne, dans le club de Grenade en Liga B ! Un pari fort risqué pour son avenir en sélection nationale surtout…



Déjà assez fragilisé en équipe nationale où Boulaye Dia est le titulaire sur le front de l’attaque avec un Bamba Dieng qui pousse fort pour bousculer la hiérarchie, Famara a fait un choix risqué en quittant Alanyaspor et la Turquie pour rejoindre la seconde division espagnole. Certes, le longiligne attaquant était dans une situation délicate, loin d’être le premier choix de son entraîneur, souvent cantonné sur le banc.



Toutefois, un meilleur choix durant ce mercato aurait pu lui assurer plus de compétitivité en plus d’une bonne visibilité dans un club plus haut placé. Cependant, la rude concurrence sur le marché des transferts n’a pas permis à l’ancien buteur de Bristol City de faire la fine bouche en l’absence d’une forte demande en sa direction.



Dans l’éventualité où son adaptation en deuxième division espagnole ne se ferait pas dans les meilleurs délais et de manière convaincante, une nouvelle convocation au mois de mars serait hypothétique. À moins qu’Aliou Cissé ne fasse entorse à son propre code de conduite, en privilégiant l’expérience et la vie de groupe à l’aspect sportif…