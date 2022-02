Équipe nationale : Ballo-Touré de retour à l'entraînement, Boulaye touché à la cheville, le genou gauche de Bamba Dieng fait des siennes...

Pour la séance d'entraînement d'après-match Sénégal - Guinée Équatoriale, de ce lundi après-midi, au niveau du stade annexe d'Olembé, Aliou Cissé et ses joueurs ont effectué un galop d'une heure de temps. Sous le regard du public venu en petits groupes encourager les Lions au lendemain de leur victoire 3-1 sur le Nzalang nacional.

Les titulaires ont effectué une séance de décrassage. Certains joueurs dont Sadio Mané, ont par la suite effectué un passage sur la table de massage où les kinésithérapeutes ont pris soin de leurs muscles endoloris à la suite du match de quart de finale.

Le reste du groupe s'est entraîné normalement, mais sans une trop grande intensité à 48 heures du match de demi-finale contre le Burkina Faso, ce mercredi 2 février au stade Ahmadou Ahidjo (19h00 GMT.) En plus des ateliers habituels, le groupe a insisté sur la précision devant le but, un travail collectif supervisé par Aliou Cissé et ses collaborateurs.

Une séance à laquelle tous les joueurs ont pris part mais dans des états de forme plus ou moins diverses. Au sortir de la partie contre la Guinée équatoriale, Bamba Dieng semble encore souffrir du genou gauche. Durant le galop de ce lundi, le marseillais a été un peu secoué à l'entraînement collectif, conséquence son genou gauche l'a un peu fait souffrir, nécessitant l'implication du kiné et de sa "bombe magique" pour le soulager. Soulevé par Aliou Cissé suite à ce petit contact à l'entraînement et réconforté par Cheikhou Kouyaté, le cas de Bamba est à suivre de près.

Contrairement à Fodé Ballo-Touré qui a repris l'entraînement après plusieurs jours d'arrêt, des suites d'une douleur aux niveaux des adducteurs...