Entraînement : Les Lions à l'abri des regards au Stade Me Abdoulaye Wade.

L'équipe nationale du Sénégal s'est entraînée à huis clos aujourd'hui en fin d'après-midi au Stade Me Abdoulaye Wade, quelques heures seulement après son arrivée à Dakar.



Quelques supporters se sont déplacés tout de même à Diamniadio pour tenter de voir les coéquipiers de Sadio Mané à trois jours du match retour contre les Pharaons.



Les hommes de Aliou Cissé ont démarré l'entraînement avec une séance de décrassage à l'abri des regards. Une volonté du sélectionneur sénégalais, qui veut offrir un peu de sérénité à ses joueurs.



Sur la pelouse du Stade de Diamniadio, le coach a insisté sur la décompression et la récupération avant une séance vidéo, prévue dimanche matin, sur les forces et faiblesses de la sélection égyptienne.