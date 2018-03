En valait-il la peine mon cher Moustapha ?

Tout d'abord en tnt que citoyen, je voudrais vous faire remarquer que vous êtes loin d'avoir le profil pour être le président de l’Assemblée Nationale, ni même président de groupe parlementaire car, votre manque de lucidité et l’arrogance dans votre verbe ne militent pas en votre faveur.

Je me trompe certainement, mais être président de l’assemblée nationale du Sénégal nécessite un comportement et une noble posture. Vos insultes à travers les médias durant la campagne électorale sont restées dans les mémoires. Le citoyen que je suis, pense que le Président de notre noble institution doit être un homme ou une femme qui sache prendre de la hauteur, se contrôler et avoir une forte capacité de discernement or, vous mon cher Moustapha vous manquez de lucidité,, de sang-froid.

J’ai été d’autant plus choqué, de vous entendre proférer des menaces à l'endroit du chef de l’état sur une éventuelle trahison. La trahison mon cher ami, si j'en ai bien compris le sens est le fait d'abandonner, de livrer à ses ennemis ou de tromper la confiance d'un groupe, d'une personne ou de principes. Et malgré votre crainte, je ne me souviens pas que le président de la république ait trahi une seule fois ; du moins pas à ma connaissance.

Vous vous êtes porté préjudice personnellement en voulant imposer vos lois basées sur le simple vouloir et de vous servir et non de servir la république. Car un bon citoyen accepterait de servir son pays où il se trouve et dans n’importe quelle station.

Cependant, Le contexte politique du moment exige de l'Exécutif des solutions pour les populations qui sont préoccupées par moult problèmes et pas ce genre de conflits; Mais elles sont surtout préoccupées par une crise de morale non entièrement résorbée qui a occasionné des manifestations inattendues, expressions de fortes demandes sociales qui attendent des solutions. On ne peut donc pas se permettre de mettre sur la table des polémiques stériles sur tel ou tel poste. Le contexte est celui d’une nouvelle méthode de gouvernance pour un nouvel ordre politique dans une République démocratique en maturation. Le président démocratiquement élu, doit rendre compte aux populations et passer régulièrement l’épreuve du verdict des urnes pour un renouvellement du contrat de confiance. Il ne peut donc se payer le luxe d’une paralysie institutionnelle pour des ambitions personnelles ou tout au moins d’une incohérence d’action de la coalition BBY. C’est donc en toute logique responsable que le président a décidé de mettre fin à vos fonctions pour vous faire comprendre que rien ne sera plus comme avant.

Personnellement, j’apprécie votre limogeage non pas parce que je suis contre vous, loin de là, mais parce qu’il donne une forte indication de la volonté du Président de donner des couleurs neuves au système de gouvernance. Celle débarrassée du trafic d’influence en tout genre, des passe-droits indus et des intouchables. Comprendre qu’on ne peut plus être si longtemps sur la brèche mais surtout user à la fois des méthodes à la hussarde et à la pieuvre sans devenir encombrant…

Par conséquent, en ma qualité de citoyen Sénégalais, patriote, libre et engagé dans la lutte contre toute forme d’indiscipline et respectant les droits fondamentaux des citoyens, j'ai tenu à vous adresser cette lettre, pour vous demander à vous et à vos tonitruant souteneurs de laisser le Président Macky SAll et les Sénégalais qui veulent travailler et construire quelque chose de positif pour le Sénégal, de le faire dans la tranquillité et la sérénité. Car vous êtes le seul responsable de votre limogeage.

Idrissa Ben SENE