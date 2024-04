Elinkine: plus de 300 élèves non déclarés à l'État civil

Le village d' Elinkine, localité située dans le département d'Oussouye, a honoré ses meilleurs élèves à l'occasion d'une journée d'excellence tenue le Samedi 06 Avril 2024. Au total 28 meilleurs élèves ont été primés dont 06 du privé catholique, 07 meilleurs du CEM d'Elinkine, 01 de l'école Ghanéenne et 02 autres de l'école coranique entre autres potaches d'Elinkine.



Cette troisième édition vise l'excellence dans ladite contrée. Lors de cette journée d'excellence la problématique de l'État Civil a été soulevée par le Comité d'organisation. ''Je le dis avec le cœur meurtri, parmi ces meilleurs élèves y a en qui n'ont pas d'extrait de naissance. Cette responsabilité revient aux parents. C'est à la limite une négligence. Nous avons ici plus de 300 élèves qui ne sont pas déclarés à l'État civil, c'est incompréhensible" a révélé Dr Edouard Diouf, président du Comité d'organisation.



Les parents et autorités locales sont invités à jouer leur partition en créant les conditions qui vont permettre aux élèves d'avoir des extraits de naissance.